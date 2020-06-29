В Псковской области задержаны стремившиеся попасть в Эстонию южноамериканцы(3)
В Печорском районе Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска: в нескольких сотнях метров от российско-эстонской границы пограничники задержали двух иностранных граждан.
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка