В Псковской области задержаны стремившиеся попасть в Эстонию южноамериканцы

Как оказалось, задержанные 1976 и 1971 годов рождения прибыли в Россию в начале этого года с устойчивым намерением перебраться в страны Евросоюза. Закрытие границ в связи с пандемией не явилось для них основанием для отказа от мечты, поскольку у путешественников не было всех необходимых для законного пересечения государственной границы документов.

Осознавая это, выходцы из стран Южной Америки все равно решились убыть в сопредельное государство незаконно и выдвинулись в обход установленных пунктов пропуска, но были задержаны псковскими пограничниками, пишет pskov.ru.

В настоящее время правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.