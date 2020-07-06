В Пскове суд вынес приговор журналистке Светлане Прокопьевой за колонку на сайте

Как сообщил Telegram-канал Mash, Светлана Прокопьева признана виновной — ей назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Прокуратура просила для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четыре года — запрета на работу журналистом.

Режиссер Василий Сенин опубликовал видео, в котором ее "последнее слово" в суде читают Юлия Ауг, Лия Ахеджакова и другие актрисы.

Светлану Прокопьеву судили за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. В частности, журналистка заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Позже Прокопьева написала на ту же тему авторскую колонку.

Коллеги Прокопьевой выходили на пикеты в её поддержку. Совет при президенте по правам человека назвал абсурдным требование прокуратуры лишить журналистку свободы.