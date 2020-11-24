В Приморье десятки тысяч людей остаются без света шестой день

В российском Приморье энергетики шестой день устраняют последствия аварии после ледяного шторма на юге региона. Без света остаются более 70 тыс. человек в 35 населенных пунктах, в том числе во Владивостоке и Артеме, без тепла - более 19 тыс. жителей, сообщило министерство энергетики РФ во вторник, 24 ноября.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 110 бригад в составе 456 человек и 159 единиц спецтехники. Ожидается, что работа основных электросетей Приморья будет восстановлена к 25 ноября. "Работа основных электросетей 35-220 кВ будет восстановлена к среде", - сообщил журналистам через пресс-службу замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

Ранее он сказал, что энергоснабжение около 40 тыс. человек в Приморье могут восстановить в течение суток-полутора. Что касается теплоснабжения, то, по словам замминистра, по состоянию на 17:00 мск было полностью обеспечено теплоснабжение города Артем. "По Владивостоку, по оставшимся районам мы рассчитываем, что завтра до обеда максимум все дизели на котельных будут расставлены", - сказал Грабчак.

Электромобили как источники питания





Оставшиеся без электричества жители Приморского края используют свои электромобили как источники питания для телефонов и бытовых приборов. "Работа сети зарядных станций "РусГидро" в сложной погодной ситуации позволила на прошлой неделе зарядить аккумуляторы почти 900 электромобилей. Их владельцы смогли добраться домой, а также с помощью инвертора подключать к батарее электромобиля бытовые приборы, обогреватели, заряжать ноутбуки и мобильные телефоны", - говорится в сообщении компании.

По оценкам экспертов, емкости аккумуляторной батареи электромобиля может хватать для обеспечения минимальных бытовых нужд домохозяйства на 6 - 8 часов. Электрозаправки "РусГидро" после обрушившегося на регион циклона работают в бесплатном режиме. В ходе шторма некоторые электрозаправочные станции были частично повреждены.

Сильный циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер и снегопад, что привело к энерго- и теплоавариям, перебоям в интернет-связи и в движении общественного транспорта. В Приморье действует режим ЧС регионального уровня.