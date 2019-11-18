В приграничных с Эстонией областях России обнаружили 20 тонн мандаринов из США. И уничтожили

Фрукты были обнаружены в ходе рейда инспекторов Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ввоз фруктов из США нарушает Указ президента РФ от 29 июля 2015 года ”Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”.

Все мандарины были уничтожены механическим способом.