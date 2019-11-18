18.11.2019, 20:30
В приграничных с Эстонией областях России обнаружили 20 тонн мандаринов из США. И уничтожили(3)
В Петербурге были уничтожены более 21 тонны мандаринов, страной происхождения которых являлись Соединенные Штаты, пишет spbdnevnik.ru.
В Петербурге были уничтожены более 21 тонны мандаринов, страной происхождения которых являлись Соединенные Штаты, пишет spbdnevnik.ru.
Фрукты были обнаружены в ходе рейда инспекторов Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Ввоз фруктов из США нарушает Указ президента РФ от 29 июля 2015 года ”Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”.
Все мандарины были уничтожены механическим способом.
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