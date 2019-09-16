16.09.2019, 18:10

В правительстве Крыма поддержали предложение о двойном названии республики

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Gazeta.ru
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В правительстве Крыма поддержали предложение о двойном названии республики
David Mark, Pixabay

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов отреагировал на предложение главы национально-культурной автономии крымских греков ”Таврида” Ивана Шонуса о переименовании региона в Республику Крым — Таврида. Об этом сообщает ”Российская газета”.

По словам вице-премьера, подобная практика применяется в ряде субъектов страны с момента образования Российской Федерации.

”Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть”, — напомнил Мурадов.

Политик назвал инициативу о переименовании республики значимой и предложил обсудить ее в Госсовете Республики и других органах власти в случае, если жители полуострова поддержат это.

При этом глава парламентского комитета по законодательству Сергей Трофимов отметил, что очень важно сохранить политико-правовой статус республики и наименование "Крым".

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