В Польше украли и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского

"Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского", — говорится в сообщении.

Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев.

Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

"К сожалению, вандалы успели повредить фигуру. Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция", — сообщает портал.

Польские вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому. Он был установлен на одном из кладбищ на западе страны. Изуродованную фигуру нашли на соседнем поле pic.twitter.com/mIJqHngXvQ — НТВ (@ntvru) July 31, 2020

Константин Рокоссовский родился в Варшаве (по другим данным — в Великих Луках) и был единственным в истории маршалом двух стран — СССР и Польши. В годы Великой Отечественной войны командовал несколькими фронтами. В 1949 году был признан почетным гражданином Гданьска, Гдыни, Картуз, Сопота, Щецина и Вроцлава. Рокоссовский скончался 3 августа 1968 года, урана с его прахом захоронена в Кремлёвской стене.