В Подмосковье ввели режим обязательного ношения масок с 12 мая

Жителям Подмосковья строго рекомендуется носить защитные маски при выходе из дома с 1 по 11 мая включительно, а после 12 мая ношение масок в общественных местах обязательно. Соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства.
Согласно документу, ношение масок обязательно на всех объектах розничной торговли, в аптеках, транспорте, медицинских организациях, на продолжающих работу предприятиях.
Аптечным организациям, расположенным на территории Московской области, поручено обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания и принять меры по поддержанию цен на них. Согласно постановлению, Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски.
Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 7 мая разработать и представить порядок льготного обеспечения масками отдельных категорий граждан, передает ТАСС.
В четверг региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщал, что в Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.
Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве — 3561. Всего в столице уже 57 300 инфицированных, передает "Интерфакс".
Московская область занимает второе место в России по количеству зараженных коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания. Умерли 109 человек. Выздоровели и выписались 458 человек. За последние сутки выявлено 797 новых зараженных.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. С 1 мая наличие цифровых пропусков на автомобили проверяется с помощью системы фото- и видеофиксации.
В четверг сообщалось, что обязательным или рекомендованным ношение масок в общественных местах сделали власти уже 19 российских регионов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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