В Подмосковье ввели режим обязательного ношения масок с 12 мая

Согласно документу, ношение масок обязательно на всех объектах розничной торговли, в аптеках, транспорте, медицинских организациях, на продолжающих работу предприятиях.

Аптечным организациям, расположенным на территории Московской области, поручено обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания и принять меры по поддержанию цен на них. Согласно постановлению, Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 7 мая разработать и представить порядок льготного обеспечения масками отдельных категорий граждан, передает ТАСС.

В четверг региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщал, что в Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве — 3561. Всего в столице уже 57 300 инфицированных, передает "Интерфакс".

Московская область занимает второе место в России по количеству зараженных коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания. Умерли 109 человек. Выздоровели и выписались 458 человек. За последние сутки выявлено 797 новых зараженных.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. С 1 мая наличие цифровых пропусков на автомобили проверяется с помощью системы фото- и видеофиксации.

В четверг сообщалось, что обязательным или рекомендованным ношение масок в общественных местах сделали власти уже 19 российских регионов.

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