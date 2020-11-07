В Подмосковье при жесткой посадке самолета Сessna погиб ведущий НТВ

Собеседник агентства отметил, что посадка была совершена вблизи поселка Чкалово, самолет горит до сих пор.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская подтвердила, что на востоке Подмосковья разбился легкомоторный самолет.

Как она рассказал в субботу журналистам, следователи и криминалисты управления выехали к месту его крушения, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Марковская не уточнила информации о погибших и пострадавших в результате инцидента.

В пресс-службе МЧС Подмосковья со своей стороны подтвердили гибель двух человек в результате крушения воздушного судна.

Как рассказали в ведомстве, в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с рабочим поселком Томилино в Люберцах совершил аварийную посадку частный самолет Cessna. Когда пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, наблюдалось его горение на площади 5 кв. метров.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной аварийной посадки самолета стал пожар на борту. Экипаж попытался аварийно сесть, однако не смог, отметил он.

Однако в МЧС России журналистам сообщили, что причина аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna — неисправный двигатель.

Как пишет ТАСС, в результате аварии самолета погиб ведущий ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли", — сказал собеседник агентства.

Колтовой вел на НТВ шоу "ДНК" и программу "Звезды сошлись".

В июле Колтовой в одном из интервью рассказал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.