24.07.2020, 11:13
В Подмосковье Олимпийский чемпион Иваницкий ушел за грибами и пропал
В Подмосковье вторые сутки ищут Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, который днём 22 июля ушёл в лес за грибами и до сих пор не вернулся, сообщает RF-SMI.
В Подмосковье вторые сутки ищут Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, который днём 22 июля ушёл в лес за грибами и до сих пор не вернулся, сообщает RF-SMI.
Спасатели предполагают, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у её берега.
Сейчас водолазы осматривают русло реки.
Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.
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