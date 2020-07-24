24.07.2020, 11:13

В Подмосковье Олимпийский чемпион Иваницкий ушел за грибами и пропал


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В Подмосковье Олимпийский чемпион Иваницкий ушел за грибами и пропал
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В Подмосковье вторые сутки ищут Олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, который днём 22 июля ушёл в лес за грибами и до сих пор не вернулся, сообщает RF-SMI.

Спасатели предполагают, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у её берега.

Сейчас водолазы осматривают русло реки.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР по вольной борьбе, призёр чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.

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