В питерском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград", — сказал собеседник агентства ТАСС.

Погибших и пострадавших нет. Источник добавил, что аэропорт работает штатно.

В экстренных службах уточнили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один из них принадлежит авиакомпании S7, второй — "Уральским авиалиниям". Причины случившегося сейчас выясняются. Устанавливается, есть ли повреждения у самолетов.

В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, ТАСС сообщили, что два воздушных судна "задержаны по технической причине". В компании подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме.