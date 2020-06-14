В питерском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
Два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград", — сказал собеседник агентства ТАСС.
Погибших и пострадавших нет. Источник добавил, что аэропорт работает штатно.
В экстренных службах уточнили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один из них принадлежит авиакомпании S7, второй — "Уральским авиалиниям". Причины случившегося сейчас выясняются. Устанавливается, есть ли повреждения у самолетов.
В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, ТАСС сообщили, что два воздушных судна "задержаны по технической причине". В компании подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме.
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