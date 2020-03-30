В Петербурге запретили гражданам покидать место жительства без необходимости

Как следует из постановления, до этого времени место проживания можно покидать лишь в случае обращения за экстренной медпомощью, поездки на работу, а также в места приобретения товаров и услуг; также разрешается выгуливать домашних животных на дистанции не более 100 метров от дома.

Разрешается также выносить мусор до ближайшей помойки. Постановлением предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, за исключением перевозки пассажиров общественным транспортом или такси.

Что касается граждан старше 65 лет, то им соблюдать режим самоизоляции (в том числе и на дачах), согласно постановлению, придется по 14 апреля. Исключение в данном случае сделают для руководителей и сотрудников предприятий, "чье нахождение на службе является критически важным для функционирования структуры, также оно не распространяется на медицинских работников", говорится в документе.

Ранее режим домашней самоизоляции ввели для жителей Москвы. В столичном оперштабе по коронавирусу "Интерфаксу" разъяснили, что срок режима самоизоляции определяются указом президента России. В частности, дни с 30 марта по 3 апреля были объявлены нерабочими днями по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решение о дальнейших сроках самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!