В Петербурге смертность в мае выросла почти на 32%

В мае прошлого года в Петербурге умерли 4 875 человек, а текущего — 6 427. Таким образом, прирост составил более 31,8%. Помимо этого количество смертей в мае 2020 года превысило показатели предыдущих месяцев.

В январе текущего года в городе умерли 5 382 человека, в феврале — 5 019, марте — 5 094, а апреле — 5 303.

В Петербурге с начала распространения коронавируса умерли 240 человек. Всего в городе выявили более 17 тыс. случаев заражения, свыше 10 тыс. пациентов продолжают лечение.

В конце мая Росстат перенес на 15 июня публикацию данных о естественном движении населения за апрель, в которые входит статистика смертности, рождаемости, браков и разводов. В федеральной службе сообщили, что коррективы в работу Росстата внесла ситуация с коронавирусом. Впоследствии в Росстате пояснили, что причиной переноса даты публикации стало то, что значительное число сотрудников службы работают удаленно и находятся в самоизоляции.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн отмечал, что смертность россиян работоспособного возраста за первые три месяца текущего года превысила показатели аналогичного периода 2019 года. По его словам, на смертность влияет не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!