В Петербурге практически не осталось больничных коек для COVID-пациентов

51-ю неделю распространения коронавируса Петербург заканчивает с 0,26% свободных коек. Как следует из отчета межведомственного координационного совета по коронавирусу, который был опубликован 20 декабря, их осталось всего 27, пишет "Фонтанка.ру".
На этой неделе Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости коронавирусом в стране. Число активных больных перевалило за 70 тысяч, а судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, с начала декабря COVID-19 выявляют у 4000–5000 человек ежедневно.
За последние сутки в Петербурге подтвердились еще 73 смерти от коронавируса, выявлено 3 759 новых случаев заражения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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