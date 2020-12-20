20.12.2020, 18:33

В Петербурге практически не осталось больничных коек для COVID-пациентов

 (8)
Дополнено!
EST
В Петербурге практически не осталось больничных коек для COVID-пациентов
pixabay.com

51-ю неделю распространения коронавируса Петербург заканчивает с 0,26% свободных коек. Как следует из отчета межведомственного координационного совета по коронавирусу, который был опубликован 20 декабря, их осталось всего 27, пишет "Фонтанка.ру".

На этой неделе Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости коронавирусом в стране. Число активных больных перевалило за 70 тысяч, а судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, с начала декабря COVID-19 выявляют у 4000–5000 человек ежедневно.

За последние сутки в Петербурге подтвердились еще 73 смерти от коронавируса, выявлено 3 759 новых случаев заражения.

Позже в воскресенье Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о 3,7% свободных коек для пациентов с коронавирусом, пишет gazeta.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе на Неве осталось менее 1% свободных коек для ковидных больных (всего 27 мест).

”Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки”, — говорится в сообщении.

За текущую неделю в стационары Санкт-Петербурга было госпитализировано 6 139 пациентов, что на 6,6% больше предыдущей недели и является максимальным значением за время пандемии. Притом, как подчеркивает комитет, коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: