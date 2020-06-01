В Петербурге по подозрению в педофилии задержан уроженец Эстонии

37-летний уроженец Эстонии являлся вторым квартиросъемщиком помещения, где в эти выходные сотрудники ”детского” отдела уголовного розыска задержали 32-летнего петербургского рок-музыканта. По версии следствия, он на протяжении минимум года совершал в отношении двух 12-летних подростков насильственные действия сексуального характера.

Для ”утех” вместе с музыкантом они в одной из комнат квартиры оборудовали портативную сауну, пишет "Фонтанка".

Сотрудники СК изъяли из съемного жилья подозреваемых технику, на которую мужчины записывали развлечения.

Еще двоих фигурантов дела, как писала ”Фонтанка”, задержали под утро 31 мая. 59-летнего начальника радиостанции научно-исследовательского судна ”Профессор Логачев” застали в квартире на Тамбасова с двумя школьниками 6-го и 8-го классов. 54-летнего охранника автостоянки в Кировском районе взяли по месту жительства. Он, по версии следствия, приглашал детей в съёмную квартиру уже на улице Лёни Голикова.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД, начало действий группы датируется 2015 годом. Объединяет их, помимо низменных наклонностей, то, что они обменивались несовершеннолетними.

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