В Петербурге отец шести детей заперся с ними в квартире и угрожал их убить

По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецназа, которые ведут переговоры со злоумышленником. Мужчина выдвигает требования, однако ”Фонтанка” не уточняет, какие именно.

Baza пишет, что злоумышленник вооружен топором и ножом.

Источник ТАСС в экстренных службах города добавляет, что мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находится в состоянии алкогольного опьянения.

38-летний захватчик сдался после переговоров, продолжавшихся четыре с половиной часа, пишет ”Фонтанка”. По данным издания, мужчина сдался в 16:40 по местному времени.

После переговоров с прокурором Колпинского района мужчина отпустил детей и вышел во двор, сообщает ”Mash на Мойке”. Baza уточняет, что Бельтюкова выманили из квартиры под предлогом, что он напишет заявление в прокуратуру. После этого его задержал спецназ. Бельтюков покинул место вместе с прокурором, утверждает ”Фонтанка”.

Шестерых мальчиков после освобождения увезли на машине скорой помощи. По предварительной информации, они не пострадали.

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