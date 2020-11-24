В Петербурге отец шести детей заперся с ними в квартире и угрожает их убить(12)
Житель Санкт-Петербурга заперся днем 24 ноября в своей квартире с шестью детьми в Колпинском районе города и угрожает их убить, сообщает ”Фонтанка”.
Житель Санкт-Петербурга заперся днем 24 ноября в своей квартире с шестью детьми в Колпинском районе города и угрожает их убить, сообщает ”Фонтанка”.
По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и спецназа, которые ведут переговоры со злоумышленником. Мужчина выдвигает требования, однако ”Фонтанка” не уточняет, какие именно.
Baza пишет, что злоумышленник вооружен топором и ножом.
Источник ТАСС в экстренных службах города добавляет, что мужчина, забаррикадировавшийся в квартире, находится в состоянии алкогольного опьянения.
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