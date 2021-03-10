10.03.2021, 10:08
В Петербурге ограблен банк
Полиция ищет мужчину, который ограбил банк в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.
Полиция ищет мужчину, который ограбил банк в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.
Накануне, 9 марта, неизвестный вошел в отделение банка на Индустриальном проспекте и, угрожая похожим на гранату предметом, потребовал у кассира деньги.
Предварительно, женщина передала преступнику почти 2,6 млн рублей, следует из сообщения.
Возбуждено уголовное дело.
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