В Петербурге ограблен банк

Накануне, 9 марта, неизвестный вошел в отделение банка на Индустриальном проспекте и, угрожая похожим на гранату предметом, потребовал у кассира деньги.

Предварительно, женщина передала преступнику почти 2,6 млн рублей, следует из сообщения.

Возбуждено уголовное дело.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.