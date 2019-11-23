23.11.2019, 16:20
В Петербурге нашли скелет младенца
Тело младенца обнаружено в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ”Фонтанка”.
Тело младенца обнаружено в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ”Фонтанка”.
Останки ребенка обнаружил местный житель, 56-летний предприниматель. Скелетированный труп с гнилостными изменениями лежал на берегу Ижорского пруда. Некоторые части тела отсутствовали.
Мужчина обратился в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место обнаружения трупа. Следственный отдел ГСУ СК по Колпинскому району начал проверку.
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