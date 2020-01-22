22.01.2020, 18:24

В Петербурге два человека госпитализированы с подозрением на новый китайский вирус


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Erakorralise meditsiini keskuses
Erakorralise meditsiini keskusesFoto: Andres Putting

В Санкт-Петербурге с подозрением на заболевание новым типом коронавируса госпитализированы два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вторым госпитализированным стал гражданин Китая.

По данным агентства, мужчина прибыл на территорию России неделю назад.

Уточняется, что результаты диагностики двух находящихся в группе риска будут готовы в четверг, 23 января.

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