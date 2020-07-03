В Петербурге анонсировали митинг против ”обнуления” Путина

Сегодня в администрацию Санкт-Петербурга членами ЛПР, «Открытой Россия» и «Весны» была подана заявка на митинг против обнуления Путина.



Митинг намечен на 15 июля, в 19.00. Заявленные площадки: пл. Ленина, площадка перед Балтийским домом и Пионерская пл.#мойголосукрали pic.twitter.com/p5Do4hgX7l — Denis Lugovsky (@delugov) July 3, 2020

Митинг против ”обнуления” Путина, как выразился Луговский, заявлен на трех площадках в центральных районах города. Организаторы рассчитывают, что акция соберет тысячу участников.

2 июля организаторы кампании ”Нет!” подали в мэрию Москвы уведомление о митинге под названием ”НЕТ вечному Путину”. Организаторы намерены 15 июля провести на Пушкинской площади акцию с участием 10 тысяч человек.