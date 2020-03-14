В Петербург привезли мощи Иоанна Предтечи. В соцсетях очередь назвали "за премией Дарвина"

"Мощи привезли, когда Всемирная организация здравоохранения еще не объявила пандемию коронавируса, но уже больше 120 тысяч человек в мире болели, почти пять тысяч умерли, страны одна за другой закрывали границы, объявляли карантин, авиакомпании отменяли рейсы. А в Петербурге православные с восьми утра выстроились в очередь, чтобы целовать святыню. И будут стоять до 17 марта, когда мощи отправятся обратно в Израиль", - пишет "Новая газета".

В соцсетях также удивляются столпотворению и, главное, целованию мощей, называя очередь верующих очередью за премией Дарвина, которую присуждают за самую нелепую смерть года, намекая на то, что во время пандемии целовать нескольким людям один и тот же предмет небезопасно.

В Санкт-Петербурге распоряжением губернатора отменены все массовые мероприятия.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!