В отношении полицейских, задержавших Ивана Голунова, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий

"Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Того самого, в возбуждении которого суд мне отказал в начале декабря.

Письмо датировано 18 декабря (за день до пресс-конференции Путина), канцелярия Следственного комитета зарегистрировала его 25 декабря, а отправила на почту 26 декабря.

Уголовное дело возбуждено по пункту "В", части 3, статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Пункт "А" — с применением насилия или с угрозой его применения;

Пункт "Б" — с применением оружия или специальных средств;

Пункт "В" — "с причинением тяжких последствий".