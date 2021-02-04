В Омске неожиданно умер замглавврача больницы, в которой лечили Навального

Как сообщается на официальном сайте медучреждения, Сергей Максимишин проработал в БСМП-1 28 лет. ”Его большой опыт работы, профессиональные знания, эрудиция, уважительное отношение к коллегам способствовали созданию высококвалифицированного коллектива, который ежедневно решает сложную задача — оказывает помощь самым тяжелым больным”,— отметил в сообщении главный врач больницы Евгений Осипов, выразив от лица коллектива соболезнования семье Сергея Максимишина.

Алексей Навальный был срочно госпитализирован в омскую больницу 20 августа. Он потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи поставили диагноз ”нарушение обмена веществ” и исключили отравление. Семья политика настаивала на его переводе из омской больницы в берлинскую клинику. 22 августа Навального, находящегося в коме, транспортировали в Берлин. Немецкие врачи подтвердили отравление политика.

Навальный вернулся в Москву 31 января и был сразу задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд изменил ему условный срок по делу о хищениях у ”Ив Роше” на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

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