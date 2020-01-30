В Новосибирске мужчина зарезал беременную сожительницу. Ранее она обращалась в полицию из-за насилия(1)
Убитая сожителем в подъезде беременная жительница Новосибирска ранее обращалась в полицию из-за избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
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