В Новосибирске мужчина зарезал беременную сожительницу. Ранее она обращалась в полицию из-за насилия

Уточнятся, что заявление от 33-летней девушки поступало 15 января года. Тогда полицейские опросили обоих участников конфликта. Для установления степени тяжести наносимого вреда здоровью женщину направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В ведомстве отметили, что действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления, ”будет дана оценка в ходе служебной проверки”.

27 января на беременную девушку напал мужчина с ножом. Из-за многочисленных ранений девушка и ребенок не выжили.