В Новосибирске мужчина зарезал беременную сожительницу. Ранее она обращалась в полицию из-за насилия(11)
Убитая сожителем в подъезде беременная жительница Новосибирска ранее обращалась в полицию из-за избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
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