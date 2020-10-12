12.10.2020, 18:06

В Нижегородской области неизвестный расстрелял рейсовый автобус. Есть жертвы

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Õhupüss
Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega seotud. Pildil on õhupüss.Foto: Priit Simson

Три человека погибли и несколько пострадали во время обстрела рейсового автобуса неизвестным в Нижегородской обрати.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли и несколько пострадали", — сказал собеседник агентства.

Стрелявший пока не задержан, ведется его розыск.

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