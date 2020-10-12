12.10.2020, 18:06
В Нижегородской области неизвестный расстрелял рейсовый автобус. Есть жертвы(5)
Три человека погибли и несколько пострадали во время обстрела рейсового автобуса неизвестным в Нижегородской обрати.
Три человека погибли и несколько пострадали во время обстрела рейсового автобуса неизвестным в Нижегородской обрати.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли и несколько пострадали", — сказал собеседник агентства.
Стрелявший пока не задержан, ведется его розыск.
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