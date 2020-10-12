В Нижегородской области неизвестный расстрелял рейсовый автобус. Есть жертвы

Трое мужчин погибли, три женщины ранены.

Состояние двух пострадавших оценивают крайне тяжелое, третьей — как тяжелое. Их госпитализировали в Борскую центральную районную больницу.

"Из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нападавший скрылся в близлежащем лесу. По информации СМИ, ему 18 лет, при себе у него два охотничьих ружья и рюкзак с патронами.

Стрелявшего ищут лесники и полиция, заявили в управлении МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Перед тем как открыть стрельбу по автобусной остановке, мужчина тяжело ранил свою бабушку. Об этом пишет Life со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что пожилая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

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