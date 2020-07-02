В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов

Как передает "Пятый канал", борт S7 набирал высоту и находился в 147 километрах от эмиратского лайнера. Сближение означало так называемый конфликт, то есть возможное столкновение воздушных судов.

Диспетчерам удалось предотвратить столкновение самолетов, однако сначала пилоты S7 не обратили внимания на команды на английском языке — они приняли их за фоновые переговоры.

По информации СМИ, на пульте диспетчеров сработала сигнализация нарушения интервалов, а в Boeing — система предупреждение о столкновении. В результате самолеты благополучно разошлись.