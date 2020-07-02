02.07.2020, 16:14

В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов


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Airest lennuk 13.04.2020
Airest lennuk 13.04.2020Foto: Andres Putting

В Ростовской области, над поселком Стожки, 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Aviation Safety. Airbus A320 авиакомпании S7, который выполнял рейс в Москву, приблизился к Boeing 777 компании Emirates Flight, направлявшемуся из Осло в Дубай.

Как передает "Пятый канал", борт S7 набирал высоту и находился в 147 километрах от эмиратского лайнера. Сближение означало так называемый конфликт, то есть возможное столкновение воздушных судов.
Диспетчерам удалось предотвратить столкновение самолетов, однако сначала пилоты S7 не обратили внимания на команды на английском языке — они приняли их за фоновые переговоры.

По информации СМИ, на пульте диспетчеров сработала сигнализация нарушения интервалов, а в Boeing — система предупреждение о столкновении. В результате самолеты благополучно разошлись.

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