30.01.2020, 17:52

В Мурманске нашли открытку 1917 года с текстом на эстонском языке. Пользователь просит помочь с переводом. Читатели RusDelfi, ау!

 (2)
Андрей Шумаков
EST
Открытка
ОткрыткаФото: Игорь Опимах

Пользователь фэйсбука Игорь Опимах выложил на своей странице открытку, которая была отправлена в 1917 году в Пернов (ныне Пярну) из города Романов-Мурманский (более привычное название Мурманска того времени - Романов-на-Мурмане).

"На открытке мелко-мелко написано письмо на эстонском языке, из которого я смог перевести только дату: 11 марта 1917, ну, и адрес — Пернов, так в империи называли эстонский город Пярну", - сообщил Опимах.

Редактор RusDelfi связался с Игорем и попросил полный текст письма. Теперь мы просим наших пользователей помочь мурманчанину с переводом. Письмо написано в старой эстонской орфографии с использованием "W", что несколько усложнит задание, но, мы верим, что не сделает его невыполнимым.

Дерзайте, переводите, а первому приславшему верный перевод на rus@delfi.ee (с обязательной темой "перевод"), мы приготовим приз.

Открытка Фото: Игорь Опимах
Читайте также: