В Мурманске нашли открытку 1917 года с текстом на эстонском языке. Пользователь просит помочь с переводом. Читатели RusDelfi, ау!(2)
Пользователь фэйсбука Игорь Опимах выложил на своей странице открытку, которая была отправлена в 1917 году в Пернов (ныне Пярну) из города Романов-Мурманский (более привычное название Мурманска того времени - Романов-на-Мурмане).
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