В Мурманске нашли открытку 1917 года с текстом на эстонском языке. Пользователь просит помочь с переводом. Читатели RusDelfi, ау!(11)
Пользователь фэйсбука Игорь Опимах выложил на своей странице открытку, которая была отправлена в 1917 году в Пернов (ныне Пярну) из города Романов-Мурманский (более привычное название Мурманска того времени - Романов-на-Мурмане).
Федерер: мои шансы победить Джоковича сегодня были не больше 3%
Плющенко оценил перспективы российских фигуристок на ЧМ
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Как живут дети Никитиных, из которых хотели сделать вундеркиндов?