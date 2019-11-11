В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры. Она могла решиться на самоубийство из-за послеродовой депрессии

Из окна выпала 36-летняя Людмила Соколова и ее дети, сообщили телеграм-каналы ”112”, Mash и Life Shot. Официально имя погибшей не сообщалось. Перед смертью женщина четыре раза позвонила в скорую помощь, пишет Baza. По данным издания, Соколова сообщила врачам, что ее дочери стало плохо от голода. Mash уточняет, что девочка отказывалась от грудного молока. В скорой устно проконсультировали женщину и посоветовали вызвать домой педиатра. За минуту до происшествия Людмила Соколова позвонила в скорую в последний раз. При этом к ней уже приехала бригада врачей, но, когда те позвонили в дверь квартиры, им никто не открыл.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. Смерть самой женщины ”не носит криминального характера”, — сказала РИА Новости официальный представитель СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, в квартире погибшей нашли предсмертную записку. Женщина попросила никого не винить в случившемся, в том числе ее мужа, пишет Baza. ”Не сажайте Виталика в тюрьму”, — приводит содержание записки Life Shot. Муж женщины Виталий Соколов, по данным Mash, был госпитализирован в состоянии шока после того, как прибыл на место происшествия.