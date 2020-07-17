"В Москве ждут: либо протест выдохнется, либо показательно применят силу". В России обсуждают мятежный Хабаровск

Елена Рыковцева: Я имела в виду не сам выход людей на улицы, мы видели Болотную, я имела в виду, что невозможно представить в Москве, чтобы люди в таком процентном соотношении выходили и их не трогала полиция.

Алексей Романов: А кого-то разве трогали в первые дни Болотной, когда она была по-настоящему массовой? Никого. По-моему, Хабаровск сейчас поставил нечаянно натурный эксперимент.

Елена Рыковцева: Болотная — это было очень давно и при другом президенте. Вы еще 1991 год вспомните. Мы говорим о новом времени, когда все протесты давно задушены и задавлены, шагу не ступишь без санкций, без согласований, без того, если ты его не получил, тебя не упекли на 15 суток.

Алексей Романов: То, что происходит сейчас в Хабаровске, — это сейчас происходит. Это происходит после Болотной, после обнуления, после всего того, что мы видели, как работает наша полиция, это происходит сейчас. Нет никакого в этом, я думаю, чрезвычайного чуда. Мне кажется, сегодня Хабаровск, если не разбил, то очень сильно расшатал миф о всесилии силовой составляющей в нашей российской политике. Когда выходит порядка 10% жителей, полиция тушуется и прячется в кусты. Я не утверждаю это, но это единственное рациональное объяснение, почему сегодня такая тишь и благодать в Хабаровске. Почему они не трогают сейчас даже эти маленькие митинги? Потому что они помнят, что было, они ждут этой субботы, а не выйдет ли еще больше. Впрочем, есть еще одна у меня версия, почему они сегодня так спокойно, никого не винтят, никого не преследуют, не трогают ни журналистов, ни блогеров, как это в Белоруссии сейчас происходит. Как может в дальнейшем развиваться ситуация? Понятно, что никто не ожидал, хабаровчане, Москва, власть, эфэсбэшники, которые арестовывали Фургала, никто не ожидал, что будет столь массовая реакция людей на это событие, что выйдет такое количество людей. В первый день поэтому они потерялись, растерялись. Во второй день, когда была чуть менее массовая акция, ночное шествие, опять они ничего не сделали. Теперь ясно, что просто так взять разогнать — это слишком неправильная история. Люди выходили, ничего не нарушили, ничего не сломали, провокаторов нет, ничего не грабят, зачем разгонять? Потом в конце концов в этом крае надо избирать нового губернатора, зачем людей лишний раз злить. Мне кажется, они не просто сейчас будут ждать, когда этот протест выдохнется сам собой, мне кажется, наметилась другая стратегия. Мы забываем, что время от времени в России любой маленький несанкционированный митинг разгоняют самым жестоким образом. Время от времени происходят какие-то эмоциональные эксцессы, в Саратове прошлой осенью, когда там произошло какое-то убийство девочки, люди вышли, едва ли не штурмом взяли полицейский участок. Никого за это не наказали, никого полиция не разгоняла. То есть наша власть очень четко делит уличную активность на политическую и не политическую. Не политическую прощают и даже идут на уступки. Не прощают и не идут на уступки, когда люди выходят с политическими требованиями, когда протест именно политический. Сейчас, мне кажется, их задача деполитизировать хабаровский протест. Когда люди вышли в самый первый день, то лозунгов таких, как "Путин — вор", "Москва, уходи", "Долой царя", "Мы здесь власть", "Россия будет свободной", таких классических общеполитических лозунгов, их было больше, чем лозунгов о Фургале. Сейчас ситуация начинает меняться, сейчас мы видим, как прилагают усилия в социальных сетях и жизни на улице для того, чтобы людей, которые продолжают произносить лозунги политические, называть провокаторами.