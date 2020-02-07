В Москве задержан замглавы Генштаба РФ. Его обвиняют в мошенничестве на 6,7 млрд рублей
В Москве задержан замначальника Генштаба вооруженных сил Халил Арсланов. Об этом сообщают источники ”Коммерсанта” и ”Интерфакса”, пишет "Медуза".
В Москве задержан замначальника Генштаба вооруженных сил Халил Арсланов. Об этом сообщают источники ”Коммерсанта” и ”Интерфакса”, пишет "Медуза".
Арсланову в конце января было предъявлено обвинение в двух эпизодах по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.
Уголовное дело, по которому проходит Арсланов, было возбуждено еще в 2013 году. Оно связано с хищением денег при заключении госконтракта на ремонт специальной военной техники.
Ранее ”Коммерсант” писал, что одним из эпизодов дела в отношении Арсланова стала поставка техники из Китая под видом российских разработок: по версии следствия, на китайской технике просто меняли этикетки.
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