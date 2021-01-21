21.01.2021, 20:33

В Москве задержан сотрудник ФБК и пресс-секретарь Навального

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В Москве задержан сотрудник ФБК и пресс-секретарь Навального
https://twitter.com/alburov/

В Москве на Ленинградском вокзале задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. Об этом он сам сообщили в твиттере. Кроме того, задержана пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, передает "Дождь".

Вечером 21 января к квартире Ярмыш пришли несколько полицейских, которые пытались вручить ей предостережение из-за акции 23 января, которую анонсировали сторонники Навального. Она отказалась открывать дверь до приезда адвоката.

На Ярмыш планируют составить протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что она не открывала дверь, а также о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

Ранее полицейские задержали юриста ФБК Любовь Соболь.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления. Его задержали в аэропорту ”Шереметьево” по требованию ФСИН, которая утверждает, что оппозиционер нарушал условия испытательного срока, назначенного ему по делу ”Ив Роше”. На следующий день Навального арестовали на 30 суток.

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После этого он призвал своих сторонников выйти на протестные акции 23 января.

Кира Ярмыш также попросила всех выходить на митинг 23 января.

Прокуратура и МВД начали предупреждать, что эти акции незаконны. Роскомнадзор пообещал оштрафовать TikTok, ”ВКонтакте”, YouTube и другие соцсети, так как там содержаться призывы к несовершеннолетним участвовать в протестах.

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