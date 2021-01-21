В Москве задержан сотрудник ФБК и пресс-секретарь Навального

Задержали на Ленинградском pic.twitter.com/eG8DmnzhiZ — Георгий Албуров (@alburov) January 21, 2021

Вечером 21 января к квартире Ярмыш пришли несколько полицейских, которые пытались вручить ей предостережение из-за акции 23 января, которую анонсировали сторонники Навального. Она отказалась открывать дверь до приезда адвоката.

На Ярмыш планируют составить протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что она не открывала дверь, а также о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

Киру Ярмыш задержали в прямом эфире Дождя pic.twitter.com/xvEFj11cJM — Дождь (@tvrain) January 21, 2021

Ранее полицейские задержали юриста ФБК Любовь Соболь.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления. Его задержали в аэропорту ”Шереметьево” по требованию ФСИН, которая утверждает, что оппозиционер нарушал условия испытательного срока, назначенного ему по делу ”Ив Роше”. На следующий день Навального арестовали на 30 суток.

После этого он призвал своих сторонников выйти на протестные акции 23 января.

Кира Ярмыш также попросила всех выходить на митинг 23 января.

Прокуратура и МВД начали предупреждать, что эти акции незаконны. Роскомнадзор пообещал оштрафовать TikTok, ”ВКонтакте”, YouTube и другие соцсети, так как там содержаться призывы к несовершеннолетним участвовать в протестах.

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