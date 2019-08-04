В Москве задержан мужчина, призывавший через социальную сеть к насилию в отношении детей силовиков

"Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве по результатам проверки информации, размещенной в социальной сети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия)", — сказала Петренко.

Следствие установило личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом "Макс Стеклов" — им и оказался житель Подмосковья, 30-летний Владислав Синица. "Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", — сказала Петренко.

По ее словам, следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавив, что в рамках дела Синицу проверят на причастность к другим возможным фактам противоправной деятельности.

"Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность, — отметила она. — Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства".