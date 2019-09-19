В Москве задержан директор ФБК Иван Жданов

Директор ФБК Иван Жданов задержан у дома полицией. pic.twitter.com/V0UZs80Sqp — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) 19 сентября 2019 г.

По словам его соратника Леонида Волкова, бывшего главы предвыборного штаба Алексея Навального, директора ФБК задержали по статье 20.2 КоАП, по которой минувшим летом отбывали неоднократные аресты незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. ”Иван тогда получил „только” два ареста, остальные протоколы „припасли” на будушее. И вот момент настал”, — пишет Волков в твиттере. После составления протокола в ОВД Жданова повезут в Мещанский суд, где могут назначить новый административный арест, добавил Волков.

В конце августа в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда. Его обвинили в том, что ФБК не удаляет из интернета фильм ”Он вам не Димон”.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Изначально в нем фигурировала сумма ”порядка миллиарда рублей”. Позднее она снизилась до 75 миллионов рублей. В рамках дела следователи наложили арест на счета ФБК и провели массовые обыски у сотрудников фонда.