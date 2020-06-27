В Москве задержали участников пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

Одна из задержанных — активистка Дарья Серенко, она стояла с плакатом ”Под этим плакатом есть тело”.

Ранее активистка сообщала ”МБХ медиа” о том, что полиция решила составить на нее второй административный протокол о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Поводом стала картинка во ”ВКонтакте” с надписью ”Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи”.

Активистке грозит второй штраф в размере 50 тысяч рублей. 11 декабря суд уже оштрафовал Цветкову на эту сумму за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тогда дело завели из-за ее личной страницы во ”ВКонтакте” и пабликов ”Комсомолка. Феминизм пересечений” и ”Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+”.

Ранее против 26-летней Цветковой возбудили дело о распространении порнографии (пункт ”б” части 3 статьи 242 УК) из-за паблика ”Монологи вагины”, где опубликованы рисунки на тему бодипозитива. Также полиция завела еще одно административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних за картинку во ”ВКонтакте” с надписью ”Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи”.

Проверка в отношении Цветковой началась после того, как на нее написал как минимум два заявления активист Тимур Булатов, который ведет гомофобный паблик ”Нравственный джихад” — в основном, в нем содержатся угрозы, оскорбления и уничижительные монологи самого Булатова по поводу геев. Активист сообщил полиции, что Цветкова распространяет порнографию. После этого девушке пришлось уволиться из театра.