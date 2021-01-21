В Москве задержали сторонницу Навального Любовь Соболь

В Москве сотрудники полиции задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Об этом сообщает корреспондент "Дождя".
По его словам, Соболь доставляют в полицию для составления протокола из-за призывов к акции 23 января.
23 января сторонники российского оппозиционера Алексея Навального проводят акцию в крупнейших городах страны в поддержку своего лидера. К российским оппозиционерам присоединяются их единомышленники в Европе, в том числе в Таллинне.
Больше новостей о возвращении Навального в Россию и его последующем аресте читайте ЗДЕСЬ.
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