В Москве задержали сторонницу Навального Любовь Соболь

По его словам, Соболь доставляют в полицию для составления протокола из-за призывов к акции 23 января.

23 января сторонники российского оппозиционера Алексея Навального проводят акцию в крупнейших городах страны в поддержку своего лидера. К российским оппозиционерам присоединяются их единомышленники в Европе, в том числе в Таллинне.

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