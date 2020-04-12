В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек

За прошедшую субботу в Москве за нарушение социальной дистанции оштрафовали 1358 человек, сообщает оперативный штаб.

Эти жители, несмотря на введенные ограничения, собирались в группы или находились на улице без веских причин, по которым власти разрешили выходить из дома, заявили в штабе.

Кроме того, к административной ответственности за нарушение правил социальной дистанции привлекли 18 предприятий торговли.

Первый протокол за нарушение дистанции 1,5 м в России составили 10 апреля в отношении журналиста Романа Иванова, сообщил РБК адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев. По его словам, Иванов приехал на встречу с местными жителями и руководством администрации города Королева.

В МВД сообщили, что журналист отказался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции, после чего его и доставили в отделение. Сам Иванов своей вины не признал и связал задержание с профессиональной деятельностью.

Режим обязательной самоизоляции в Москве и Подмосковье власти продлили до 1 мая. В столице и области при этом введена обязательная социальная дистанция 1,5 м, а магазинам поручено нанести специальную разметку. Гражданам, нарушившим ограничения, грозит штраф до 5 тыс. руб (60 евро)., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.(370-615 евро), а юридическим лицам — до 500 тыс. руб. (6150 евро)

За прошедшие сутки в России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, из которых большинство выявили в Москве — 1306. Помимо этого, за день в стране скончались 24 пациента с коронавирусом, 14 летальных случаев приходится на Москву.

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