В Москве в связи с акцией протеста 10 августа были задержаны 256 человек. На улицу вышло 50 тысяч

Как пишет ”ОВД-Инфо”, в ОВД ”Котловка”, куда привезли 20 человек, приехали сотрудники Следственного комитета, у задержанных отняли телефоны. В ОВД ”Академический” людей допрашивали сотрудники в штатском, которые отказывались представляться.

В ОВД ”Очаково” у задержанных принудительно брали отпечатки пальцев. Из ОВД ”Пресненский” задержанного увезли на скорой с вывихнутой ключицей. В ряд отделений не пускали адвокатов.

По оценке ”Белого счетчика”, в митинге приняли участие от 50 до 60 тысяч человек (по данным полиции — 20 тысяч).