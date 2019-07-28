В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши

В Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Труп обнаружил мужчина, который сдавал жертве квартиру в доме на улице Пырьева. Ему позвонили обеспокоенные родители девушки, которые долго не могли связаться с дочерью.
Погибшую нашли с перерезанным горлом, одежды на ней не было.
Девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. На своей странице она рассказывала об учебе и путешествиях.
Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность.
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