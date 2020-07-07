В Москве уволили вбросившую бюллетени председателя УИК

Председатель участковой избирательной комиссии в московском районе Раменки Зоя Хорошаева была освобождена от должности после вброса бюллетеней на голосовании по поправкам в конституцию. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил запред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, это решение было принято территориальной комиссией, а дальнейшая судьба Хорошаевой "находится в компетенции правоохранительных органов".

Результаты голосования на участке 2783, где и произошел инцидент, были признаны недействительными. В день голосования в соцсетях была распространена запись камеры видеонаблюдения, показывающая, как Хорошаева проносит под футболкой пачку бюллетеней и бросает их в урну для голосования. ЦИК, подводя итоги голосования, отмечал, что в целом по стране количество нарушений было незначительным.

Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время проходившего с 25 июня по 1 июля голосования. В его результате внесение изменений в основной закон одобрили 77,92 процента избирателей. В частности, по данным движения "Голос", избирательные комиссии грубо превышали свои полномочия и занимались незаконной агитацией. Движение также заявило о многократном голосовании, вбросах и аномальной явке. Несмотря на запрет публиковать результаты до закрытия участков на законодательном уровне, ЦИК обнародовал первые итоги еще до окончания голосования.

С критикой поправок выступали, среди прочего, российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом.