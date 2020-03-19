В Москве умерла пожилая женщина с коронавирусом

Первый летальный случай от коронавирусной инфекции подтвердил мэр Москвы, председатель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса в РФ Сергей Собянин.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2 <…> Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", — сказали в штабе.

Там уточнили, что в связи с усилением дыхательной недостаточности женщина получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. "Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь", — сообщили в штабе.

Как сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова, пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации, а тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента.