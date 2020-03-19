В Москве умерла пожилая женщина с коронавирусом

Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Как подчеркнули в штабе, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний, передает ТАСС.
Первый летальный случай от коронавирусной инфекции подтвердил мэр Москвы, председатель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса в РФ Сергей Собянин.
"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2 <…> Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", — сказали в штабе.
Там уточнили, что в связи с усилением дыхательной недостаточности женщина получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. "Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь", — сообщили в штабе.
Как сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова, пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации, а тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента.
"В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен — они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания. Напоминаем, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей", — заключили в штабе.
Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в российской столице выросло до 86, все 30 новых заболевших посещали европейские страны в последние две недели. С 16 марта в Москве ввели свободное посещение школ и детских садов.
Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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