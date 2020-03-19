В Москве умерла пожилая женщина с коронавирусом. Установлена причина ее смерти

"В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен — они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания. Напоминаем, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей", — заключили в штабе.

РИА Новости пишет, что врачи по результатам патологоанатомической экспертизы установили причины смерти пациентки с коронавирусом в Москве. Б этом сообщили в штабе по контролю ситуации с заболеванием.

Там заявили со ссылкой на главного патологоанатома столицы профессора Олега Зайратьянца, что тело направили на вскрытие с диагнозом "вирусная пневмония", однако выяснилось, что причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в российской столице выросло до 86, все 30 новых заболевших посещали европейские страны в последние две недели. С 16 марта в Москве ввели свободное посещение школ и детских садов.

"Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца", — сказал Олег Зайратьянц.

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!