В Москве у здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу. Убиты несколько человек

РБК подтвердили эту информацию в ГУ МВД Москвы.

Телеграм-каналы Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО.

В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях.

Сотрудники полиции укрываются за машиной. pic.twitter.com/1LFfq41jNI

— baza (@bazabazon) December 19, 2019







Телеграм-канал 112 сообщает, что стрельба продолжается, мужчина ”ведет прицельный огонь”. Он забаррикадировался в здании. По информации канала, всего нападавших было трое.



Видео, снятое в центре Москвы. Слышны громкие выстрелы. pic.twitter.com/Lu7fdBEsvi — MaDel' (@Mark__Del) December 19, 2019





Телеграм-канал 112 пишет, что в городе объявлен план ”Сирена”. На всех объектах ФСБ объявлен план ”Крепость”.

”Слышны выстрелы периодически. Не очень понятно, потому что весь народ, который там был, около места, где происходит инцидент, его оттуда эвакуировали. Движение транспорта перекрыли”, — пишет находящийся на месте событий блогер Илья Варламов.

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