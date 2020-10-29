В Москве таксист облил себя бензином и пригрозил самосожжением в офисе "Яндекс.Такси". Его задержали

Мужчина, личность которого пока неизвестна, облил себя бензином и пригрозил самосожжением в офисе ”Яндекс. Такси” на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Мужчина потребовал встречи с генеральным директором, пишет RT.
По данным ”Комсомольской правды” и ТАСС, после переговоров его задержали.
По информации телеграм-канала ”112”, это бывший сотрудник ”Яндекс.Такси” Михаил Н. По данным ”112”, мужчина утверждает, что ему не выплатили зарплату, а затем отключили от сервиса ”Яндекс.Такси”, поэтому он пришел в офис компании, чтобы поговорить с руководством. Телеграм-канал Life Shot сообщил, что бензином себя облил 50-летний Михаил Н., который три года работал с ”Яндекс.Такси” и ”был недоволен, что его постоянно блокируют”.
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