В Москве таксист облил себя бензином и пригрозил самосожжением в офисе "Яндекс.Такси". Его задержали

По данным ”Комсомольской правды” и ТАСС, после переговоров его задержали.

По информации телеграм-канала ”112”, это бывший сотрудник ”Яндекс.Такси” Михаил Н. По данным ”112”, мужчина утверждает, что ему не выплатили зарплату, а затем отключили от сервиса ”Яндекс.Такси”, поэтому он пришел в офис компании, чтобы поговорить с руководством. Телеграм-канал Life Shot сообщил, что бензином себя облил 50-летний Михаил Н., который три года работал с ”Яндекс.Такси” и ”был недоволен, что его постоянно блокируют”.

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