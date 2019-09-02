02.09.2019, 15:32

В Москве суд отказался лишать родительских прав многодетную семью за участие в акции протеста

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NEWSru.com
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Moskva
MoskvaFoto: Mikhail Tereshchenko/TASS

Никулинский районный суд Москвы отказал прокурору в иске о лишении родительских прав многодетной семьи Хомских из-за участия в акции протеста 3 августа вместе с маленькими детьми. Об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста". Судья объявил родителям предупреждение, чтобы они "изменили поведение", рассказал Петр Хомский "Медиазоне". Семья намерена обжаловать это предупреждение.

Иск в суд подавала прокуратура. По мнению ведомства, родители подвергли детей опасности, когда пришли вместе с ними в центр Москвы 3 сентября. К иску прокуратура приложила скриншот новости с сайта РЕН-ТВ под заголовком "Пара едва не перевернула коляски с детьми на митинге в Москве", заявив, что родители "умышленно допустили" нахождение своих детей "в непосредственной близости от агрессивно настроенных митингующих граждан, а также сотрудников правоохранительных органов <….> в целях предотвращения своего возможного задержания@.

Как рассказывала представляющая интересы Хомских адвокат "Апологии протеста" Татьяна Сустина, супруги были в центре города 3 августа, но не принимали участия в акции: "Погуляли с детьми, ничего не выкрикивали, никакие лозунги, никакие плакаты не показывали и вообще они не видели, чтобы в принципе вот это мероприятие было похоже на митинг". Сам Хомский заявил, что знал об акции, но во время прогулки его семья останавливалась "только на детских площадках, когда детям хотелось поиграть". Публикацию РЕН ТВ Хомский называет "доносом", после которого домой к его родителям, а также в школу и детский сад пришли из органов опеки.

По данным "Апологии протеста", Петр Хомский попал в провластный видеоролик как "охранник Навального": некрторые СМИ сообщили, что мужчина и женщина с колясками "спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию". На самой акции пару не задерживали, а их данные к правоохранительным органам не попадали.

В начале августа московская прокуратура потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые якобы участвовали в "несанкционированном митинге" 27 июля за свободные выборы с годовалым сыном и передали ребенка "третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика". Изначально в сообщении прокуратуры говорилось, что это повлекло причинение ребенку "физического и морального вреда", позже эта формулировка исчезла из пресс-релиза.

СК возбудил дело по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). У Проказовых прошли обыски по этому делу, их также вызывали на допрос, в результате которого Ольгу с годовалым сыном продержали в СК 2,5 часа. Супруги проходят свидетелями по данному делу.

"Третьим лицом" оказался Сергей Фомин — волонтер штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь и фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках". Фомин приходится двоюродным братом Ольге Проказовой, давним другом ее супруга и крестным отцом одного из их детей.

В сюжете "Вестей" утверждалось, что родители передали ребенка "координатору" протеста Фомину якобы для того, чтобы он мог беспрепятственно выйти из полицейского оцепления. Сам Проказов объяснил, что не участвовал с супругой в акции протеста. 27 июля во время совместной прогулки они с Фоминым разделились, а позже встретились и вместе с группой других людей дошли до Арбата, не встретив ни одного сотрудника полиции, после чего все четверо поехали домой.

Фомин рассказал, что призывал протестующих "уйти из-под дубинок ОМОНа" в Брюсовом переулке, а затем мирно дошел с ними до Старого Арбата. Проказов также опроверг утверждение прокуратуры о том, что он якобы не обладает правом голоса на предстоящих выборах в Мосгордуму из-за временной регистрации, показав журналистам паспорт с московской пропиской.

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