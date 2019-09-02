В Москве суд отказался лишать родительских прав многодетную семью за участие в акции протеста

Иск в суд подавала прокуратура. По мнению ведомства, родители подвергли детей опасности, когда пришли вместе с ними в центр Москвы 3 сентября. К иску прокуратура приложила скриншот новости с сайта РЕН-ТВ под заголовком "Пара едва не перевернула коляски с детьми на митинге в Москве", заявив, что родители "умышленно допустили" нахождение своих детей "в непосредственной близости от агрессивно настроенных митингующих граждан, а также сотрудников правоохранительных органов <….> в целях предотвращения своего возможного задержания@.

Как рассказывала представляющая интересы Хомских адвокат "Апологии протеста" Татьяна Сустина, супруги были в центре города 3 августа, но не принимали участия в акции: "Погуляли с детьми, ничего не выкрикивали, никакие лозунги, никакие плакаты не показывали и вообще они не видели, чтобы в принципе вот это мероприятие было похоже на митинг". Сам Хомский заявил, что знал об акции, но во время прогулки его семья останавливалась "только на детских площадках, когда детям хотелось поиграть". Публикацию РЕН ТВ Хомский называет "доносом", после которого домой к его родителям, а также в школу и детский сад пришли из органов опеки.

По данным "Апологии протеста", Петр Хомский попал в провластный видеоролик как "охранник Навального": некрторые СМИ сообщили, что мужчина и женщина с колясками "спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию". На самой акции пару не задерживали, а их данные к правоохранительным органам не попадали.