В Москве суд отказался лишать родительских прав многодетную семью за участие в акции протеста

В начале августа московская прокуратура потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые якобы участвовали в "несанкционированном митинге" 27 июля за свободные выборы с годовалым сыном и передали ребенка "третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика". Изначально в сообщении прокуратуры говорилось, что это повлекло причинение ребенку "физического и морального вреда", позже эта формулировка исчезла из пресс-релиза.
СК возбудил дело по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). У Проказовых прошли обыски по этому делу, их также вызывали на допрос, в результате которого Ольгу с годовалым сыном продержали в СК 2,5 часа. Супруги проходят свидетелями по данному делу.
"Третьим лицом" оказался Сергей Фомин — волонтер штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь и фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках". Фомин приходится двоюродным братом Ольге Проказовой, давним другом ее супруга и крестным отцом одного из их детей.
В сюжете "Вестей" утверждалось, что родители передали ребенка "координатору" протеста Фомину якобы для того, чтобы он мог беспрепятственно выйти из полицейского оцепления. Сам Проказов объяснил, что не участвовал с супругой в акции протеста. 27 июля во время совместной прогулки они с Фоминым разделились, а позже встретились и вместе с группой других людей дошли до Арбата, не встретив ни одного сотрудника полиции, после чего все четверо поехали домой.
Фомин рассказал, что призывал протестующих "уйти из-под дубинок ОМОНа" в Брюсовом переулке, а затем мирно дошел с ними до Старого Арбата. Проказов также опроверг утверждение прокуратуры о том, что он якобы не обладает правом голоса на предстоящих выборах в Мосгордуму из-за временной регистрации, показав журналистам паспорт с московской пропиской.
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