В Москве срочно приземлился самолет из-за угрозы пассажирки взорвать себя

Летевший из Симферополя в Москву пассажирский лайнер был вынужден срочно приземлиться из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным канала, пилоты сообщили, что на борту женщина угрожает взорвать себя.
После этого было принято решение срочно садить самолет на землю
По последним сведениям канала, самолет благополучно сел в Домодедово и лайнер уже буксируют на стоянку. На борту находились 195 человек.
”Лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров”, — заключает канал.
Экстренная посадка самолета создала пробку на ВПП Домодедово. В 15:40 Московского времени (в Таллинне было 14:40) женщину задержала полиция.
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